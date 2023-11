Como habían manifestado distintos sectores, será tremendo desafío para el Consejo Nacional de la Magistratura seleccionar sustitutos idóneos para los cinco jueces salientes del Tribunal Constitucional. Lo acentuó la evaluación de los primeros 16 de más de 100 aspirantes a llenar las vacantes. Determinados candidatos se mostraron carentes de tacto y prudencia para prever los alcances de lo que dicen. No pudieron evitar que surgieran situaciones incómodas y capciosas durante la entrevista. Hicieron comentarios desafortunados sobre el tema del aborto y las tres causales. Los futuros magistrados no deben adelantar opiniones o juicios personales, sino hablar por sentencias y apegados a la ley. Separarse de la visión humana particular.