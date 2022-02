Si no hay reforma

Hay la posibilidad de que la reforma constitucional prometida por el presidente Luis Abinader para que el Poder Ejecutivo deje de tener la facultad o potestad de designar al Procurador, lo cual atenta contra su independencia, no se dé, al menos no en el actual mandato. La oposición está reacia a la idea de emprender reforma constitucional. En caso de no darse y asumiendo salida de Abinader del poder, el nuevo presidente debe tener claro que no puede salir con designación de un cuadro político o compañero de partido a la cabeza del Ministerio Público, pues sería nuevo retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El país no lo aceptaría de ninguna manera.