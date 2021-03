Sigue mascarilla

La OMS puntualizó que recibir la vacuna contra covid-19 no desaconseja mascarilla y protección, y definitivamente hay que insistir en eso, seguir pacientes y cuidadosos mientras avanza vacunación y “normalizamos”. La vacuna previene enfermar severamente, morir por la enfermedad del nuevo coronavirus - esa es la evidencia comprobada-, pero se discute si personas vacunadas pueden contagiar. No se sabe si la vacuna evitará habitación del virus en la nariz del individuo inmunizado, de donde puede provocar contagio. Como la experiencia de vacunas como gripe o polio es que previenen la enfermedad severa pero no la infección, se entiende que la mascarilla debe mantenerse. Se suma a todo eso la incógnita de si la inmunización defiende de nuevas variantes del covid.