Tomar o no suplementos vitamínicos y minerales es una cuestión controvertida. Se entiende que población con dieta equilibrada, sin situaciones fisiológicas particulares que exigen suplementación nutricional, no necesita hacerlo. Sin embargo tener “dieta equilibrada” llega a ser algo fuera de nuestro control, tomando en cuenta que aun los alimentos adecuados pueden no aportar un justo nivel de vitaminas y minerales por muchos factores. Por eso y la individualidad (cada persona tiene necesidades energéticas distintas y asimila los nutrientes de manera única), se tiende a aprobar la ingesta de suplementos nutricionales sin un propósito clínico. Esa corriente es apoyada por el hecho de que el peligro de toxicidad por consumo de suplementos nutricionales en general es reducido.