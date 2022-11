Email it

Una amiga dejó tajantemente prohibido en su casa abrirle puerta a empadronador alguno del décimo censo nacional de población y vivienda. En su condominio todos los residentes convinieron, “por su seguridad”, reservar un área común para ser entrevistados. Muchos más residenciales capitaleños han tomado medidas así, se sabe, y este desalentador estado me remontó a mi particular experiencia durante el censo de los 80, en el que fui empadronadora. Nadie tenía miedo, transité mi zona geográfica sola, era bienvenida en las casas, con aplausos, a puertas abiertas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué de cálidos y abiertos hemos cambiado a desconfiados de todo y de todos, inseguros y temerosos? En parte, por lo que antes no había: delincuencia.