El Cambio Climático en nuestro país no genera discusión política. Hasta ahora todos los políticos lo entienden como una realidad científicamente probada, no se escucha a ningún candidato presidencial negarlo, como vemos en otros países. Eso nos significa consenso nacional para un problema que tenemos que tomar en serio a presente y futuro. No hay por qué dudar que tarde o temprano ocurra de nuevo un disturbio extremo como el del pasado 18 de noviembre. Debemos hacernos a la idea de ciclones, tormentas y eventos de lluvia más intensos que de costumbre y, por añadidura, no limitados a la tradicional temporada ciclónica. Insistir unidos entonces, en la adaptación contra el cambio.