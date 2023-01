Oficialmente nuestro país no tiene crisis sino una economía en expansión, pero muchos no logran “hallarle la vuelta” a su rezago social o pobreza y buscan emigrar, particularmente a Estados Unidos, últimamente mediante “la vuelta por México”, una larga, costosa y mortífera travesía a través de Centroamérica hasta la frontera mexicano-estadounidense. Tras Guatemala ahora exigirnos visado, esta ruta verá más complicación, pero no terminará. Los traficantes saben cómo “darle la vuelta” y continuar conquistando personas que entienden que en nuestro lar “no hay vuelta para nadie” (solución) y menos aún en este año, preelectoral. Ya solamente se habla de si en 2024 habrá o no “segunda vuelta”.