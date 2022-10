Danilo ganó la candidatura con el 51.7% de la votación de los organismos, mientras Jaime David obtuvo el 39.7%

El PLD ganó las elecciones presidenciales de 1996 con Leonel Fernández. Ese primer gobierno del PLD inició la transformación del Estado dominicano, sentó las bases de la modernización de la economía y del progreso, por lo que fue valorado de manera muy positiva por la población. Sin embargo, el PLD seguía siendo un partido con una estructura orgánica muy limitada.



En mayo de 1998 se produjo un acontecimiento que fue demoledor para las perspectivas de fortalecimiento electoral del PLD. A escasos días de las elecciones congresionales y municipales, muere de cáncer el doctor José Francisco Peña Gómez, líder del PRD y candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por ese partido. Ese hecho permitió al PRD obtener un gran triunfo electoral y derrotar al PLD en casi todas las provincias.



Leonel no puede reelegirse



Después de esa derrota, cuando le llegó el momento de elegir su candidato presidencial para las elecciones de mayo del 2000, el PLD se encontró en una gran disyuntiva. El presidente Fernández tenía una gran popularidad y respaldo, pero en los cambios a la Constitución de 1994 se estableció la prohibición de la reelección.



Danilo Medina, que era secretario de la Presidencia y el principal estratega del gobierno, y el propio Leonel, trataron de lograr que se modificara la Constitución y se eliminara la prohibición de la reelección. Hicieron intentos con el Partido Reformista y el doctor Balaguer, buscando que el Congreso modificara la Constitución, pero eso implicaba tener que “convencer” con dádivas a algunos legisladores del PRD. Como el PLD era la representación de una nueva forma de hacer política, no se atrevieron a comprar legisladores para lograr que Leonel fuera su candidato presidencial. Por ello no le quedó otro camino que elegir un nuevo candidato a la presidencia.



Danilo derrota a Jaime David



Ante esa imposibilidad de proponer al presidente Fernández para la reelección, el PLD convocó su Congreso Elector a finales de 1999 para escoger una nueva figura como candidato presidencial. En ese momento el PLD era un partido de solo 12 mil miembros y 1,800 organismos. La forma de la votación era que los miembros votaban en cada organismo y el candidato ganaba con mayoría de votos. Luego se sumaban los votos y el que tuviera mayor cantidad de organismos ganaba. Esta ocasión sería la última vez que el PLD elegiría su candidato presidencial de esa forma.



Como aspirantes presidenciales del PLD para las elecciones del 2000 se lanzaron Danilo Medina, Jaime David Fernández Mirabal y Felucho Jiménez. Los tres eran importantes funcionarios del gobierno peledeísta. Danilo era el influyente secretario de Estado de la Presidencia, una especie de primer ministro, por cuyas manos pasaban las más importantes decisiones del Gobierno y era el que además conocía a los dirigentes y militantes del PLD en todo el país, y manejaba los nombramientos en el Gobierno de esos miembros de la estructura partidaria.



Jaime David era el vicepresidente de la República en ese momento. Había sido escogido por Leonel para esa función porque era un complemento muy importante, debido a que era parte importante de la familia Mirabal, símbolo de patriotismo y entrega por la nación. Jaime David es hijo de Dedé Mirabal, la única sobreviviente de las Hermanas Mirabal que enfrentaron el trujillato y fueron vilmente asesinadas en 1960. Felucho Jiménez, el tercer aspirante, era secretario de Turismo, pero su estatura histórica en el PLD era mucho más alta que la de Danilo y Jaime, pues había sido un hombre de absoluta confianza de Juan Bosch y le había dirigido la campaña al líder del PLD en tres ocasiones. Felucho me expresó que fue aspirante presidencial solo para poder dar algunos discursos sobre la visión de Juan Bosch como mandatario, pero que desde el inicio estaba preparado para retirarse y dejar la decisión entre Danilo y Jaime David.



La campaña del PLD se desarrolló con mucho orden y respeto. Los tres aspirantes se movilizaron por todo el país y eran recibidos por los organismos en cada región que visitaban. Felucho se retiró de la contienda y solo quedaron Danilo y Jaime. Los partidarios de Jaime David acuñaron la expresión de que el PLD debía “poner los oídos en el corazón del pueblo”, pues de acuerdo con ellos su candidato tenía mayor respaldo en la población que Danilo.



Pero Danilo y sus seguidores sabían muy bien que la decisión de la candidatura estaba en los organismos partidarios. Como Danilo era un extraordinario organizador y además conocía a toda la militancia y dirigencia del PLD, él y sus parciales se concentraron en convencer a esa estructura para ganar la nominación. Y lo lograron. Danilo ganó la candidatura con el el 51.7% de la votación de los organismos, mientras Jaime David obtuvo solo el 39.7%.



Los partidarios de Jaime David expresaron su protesta y adujeron que Danilo usó los recursos del Estado para vencerlo. Pero esas protestas no tuvieron ningún resultado y Danilo fue proclamado como el candidato presidencial del PLD para las elecciones de mayo del 2000.