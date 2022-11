Se define como cuotas de género a las normas legales dictadas para garantizar una mayor presencia de mujeres en los cargos de elección popular y representación. Poco a poco esto se quiere ir imponiendo también en el ámbito de las empresas privadas.



En otras palabras, las cuotas de género quieren decir lo siguiente: “Te damos el puesto no porque estés calificada para él, ni porque te necesitemos realmente, sino porque se nos obliga por ley. Y tú obtienes ese puesto, no porque lo merezcas por lo que vas a aportar, sino por tu privilegio de ser mujer”.



Esto de las cuotas encaja perfectamente con la nueva onda de moda: si eres mujer eres una víctima y hay que protegerte. Que seas productiva o no, qué más da. Pensar en términos de resultados tangibles es de “gente insensible”.



De lo que se trata en el mundo de hoy es de decirle al incompetente o vago, que no se preocupe, para que no se sienta mal. Que a pesar de no estar a la altura, obtendrá el mismo premio que aquel que se ha esforzado o es mucho más inteligente. En fin, de acabar con la meritocracia.



Y de decirle a la mujer que necesita de una ley para que le den un puesto de responsabilidad porque ella misma no es capaz de obtenerlo con su trabajo y preparación.



Lo paradójico del caso es que si se analiza bien, esto equivale a denigrarla (como si fuera una especie inferior) y a darle un verdadero trato machista. Viéndolo desde esta perspectiva, y siendo coherentes con la búsqueda de la tan cacareada “igualdad entre hombres y mujeres”, las cuotas de género no deberían existir.



¡Pero qué va! Se promocionan como un gran logro.



En el fondo se quiere matar el amor propio y el deseo de esforzarse y superarse a las personas en general. La ilusión de que gracias a su arduo trabajo pueden cosechar éxitos personales, y sentirse orgullosas de ellas mismas.



Y es que quitarles esa posibilidad, las hace vulnerables. Y por supuesto dependientes de ese Estado que se les mercadea como ese padre protector indispensable. Compuesto por un grupo de burócratas de turno que necesitan tener cada vez más poder sobre sus súbditos.