Es lamentable el completo deterioro de las principales calles del Residencial Buena Vista Primera del municipio Santo Domingo Norte (Villa Mella), toda vez que las autoridades, incluidos los síndicos, Juntas de Vecinos, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y grupos comunitarios, se hacen de la vista gorda para que este problema sea corregido lo más pronto posible.



En la actualidad, el sector Buena Vista Primera en Santo Domingo Norte se encuentra en una situación deplorable debido al mal estado de varias calles importantes que sirven como salida y desahogo a la avenida principal Hermanas Mirabal.



Entrando por la calle Penetración, calle principal del sector se encuentra un peligroso hoyo, además, la calle Comercio, entrando por el Residencial Hermanas Mirabal las calles lucen en completo deterioro, solamente mencionando una de estas calles porque no se pueden mencionar todas, son un verdadero desastre. En iguales condiciones, se encuentra la calle intercomunicación, paralela a la Parroquia Santa Lucia Mártir.



Lamentablemente, estas calles alternativas están en un estado deplorable, lo que hace que conducir por ellas sea una tarea peligrosa y tediosa. Es un verdadero pandemónium. Un desafío para sus residentes, donde, transitar en ella, es un verdadero desatino.



Además, las calles como Lucero, Venus, Júpiter y Jardines del Encanto, del sector Buenas Vista Segunda que sirven de desahogo para ambos sectores se encuentran también en completo deterioro, lo que dificulta la movilidad de los residentes y visitantes de la zona.



La situación se agrava aun más debido al constante tráfico que se forma en la avenida principal, lo que genera un tremendo tapón, que obliga a los conductores a buscar rutas alternativas para no quedar atrapados en el congestionamiento vehicular.



Es decir, que la situación se complica aún más debido a la actitud de algunos motoristas que circulan sin respetar las normas de tránsito y sin consideración hacia otros conductores y peatones, lo que aumenta el riesgo de accidentes.



Tal parece que no hay autoridad que se percate de ello y de verdad que no las hay porque brillan por su ausencia.



Por favor, es necesario y urgente que se tomen las medidas para remediar esta agria situación, a los fines de brindar una solución satisfactoria para los ciudadanos que se ven afectados por esta terrible realidad.



Los residentes y visitantes de Buena Vista Primera y Segunda merecen poder transitar por calles seguras y en buen estado. Es responsabilidad de las autoridades asegurarse de que esto sea posible. Se debe trabajar de manera urgente para resolver este problema y brindar una solución satisfactoria para los ciudadanos afectados por esta terrible realidad.



Es primordial, urgente, que se tomen medidas para el remozamiento de estas calles, el buen ánimo y la salud mental afecta a muchos residentes y visitantes de la zona.



Pedimos a gritos que se solucione este problema y garantizar que, nosotros los residentes y visitantes de este sector, podamos transitar por calles seguras y en buen estado. No se puede seguir ignorando esta desgracia que, de no ser así, Buena Vista Primera seguirá siendo el sector de los hoyos.

Anneris Hernández Ortega

Periodista