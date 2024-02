¿Cómo pretenden los candidatos a las próximas elecciones, incluyendo a los candidatos para la elección presidencial, que los ciudadanos voten por ellos, si no están dispuestos a ofrecer propuestas?



La falta de propuestas son el resultado del poco interés de los ciudadanos a participar en temas políticos.



A menos que los participantes en partidos políticos reciban beneficios directos, pues la motivación es distinta y lo vemos en las manifestaciones en las redes sociales, en los medios de comunicación, sobre todo con temas de interés, pero omitiendo los temas prescindibles al bienestar común del país.



Hemos visto desde antes del inicio oficial de la campaña electoral, como los partidos se hacen eco de reuniones y movilizaciones durante fines de semana, hasta que llegue el día 18 de febrero, día en que se celebraría las elecciones municipales del 2024 a nivel nacional.



Lamentablemente la misma falta de liderazgo ha mostrado desinterés de los votantes, debido a que los candidatos se han limitado a hablar y vestir bonito, para los medios, sin promover soluciones.



Vivimos en tiempos donde además de la clase política los contrarios sólo se preocupan en hablar negativamente de los que actualmente nos representan en el congreso y el Gobierno, pero sin un plan para el desarrollo.



Por otro lado, es necesario que los candidatos participen en debates abiertos.



A ustedes políticos, dense la oportunidad de hacerle saber al votante por qué merece su voto.

Brita Féliz

Periodista



Mi equipo



El asunto no es como se inicia, sino como se termina y con el triunfo de campeonato de mi equipo Tigres del Licey sobre las Estrellas Orientales, confirmamos que en el beisbol nada está escrito, que cualquier equipo que haga los ajustes necesarios, puede meterse en pelea.



El Licey tuvo un mal inicio cayendo abajo 0-2 y muchos comentaristas y medios escribieron que las Estrellas se llevarían el campeonato. Me escribieron mis amigos aguiluchos, “que no soñara” , “que mi equipo estaba feo para la foto”, “que Licey estaba frito”. Yo me asusté un poco. Lo reconozco.



Ese panorama desalentaba a los fanáticos, con una serie corta pactada a un 7-4 y donde se tuvo que jugar hasta el séptimo juego.



El equipo azul se puso en modo de ganar y el gran trabajo de sus lanzadores y poderío ofensivo demostraron cuán impredecible es el beisbol.



Los felinos salieron a jugar en la casa de los paquidermos, motivados y con hambre de ganar, pues desean también revalidar su campeonato en la Serie del Caribe, a efectuarse del 1 al 9 de febrero en Miami, donde accionarán siete equipos representativos de las ligas invernales.



Pero no dejo de reconocer que Las Estrellas Orientales, fue un fuerte contrincante, y que tienen un equipazo realmente, pero los Gloriosos Tigres del Licey estuvieron más ofensivos y con un cuerpo de lanzadores de lujo, además de las ansias de ganar y un selectivo que nunca se quitó ni perdieron las esperanzas.



A celebrar nuestra corona 24. Y en la Serie del Caribe, también vamos a ganar representando dignamente a la República Dominicana.



Ése es mi equipo, creciéndose en los momentos difíciles, dejando con las bocas abiertas, a todos los que subestimaron, a los bengaleses bicampeones.

¡¡¡¡¡GANAMOS!!!!

Dominga Váldez

Periodista