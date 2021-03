Una carretera que requiere atención

la carretera hacia Monte Plata y Yamasá desde Villa Mella, vía el cruce de La Bomba, presenta un creciente deterioro que no ven quienes deben velar por el estado de las carreteras, primarias y secundarias, y los caminos. A partir del cruce con la circunvalación Juan Bosch, los desniveles generados por hundimientos son comunes, lo mismo que los hoyos y pérdidas de pavimentos cada vez más visibles. La administración pasada hizo una leve reparación, pero la degradación del pavimento no se detiene. Sin embargo, la vía puede ser recuperada mediante una intervención que evite las protestas de los usuarios, que ya no esconden su desagrado. Obras Públicas debe hacer algo.