Todos se acuerdan del Día del Amor y la Amistad, pero pocos del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil que se celebra un día después: el 15 de febrero. Como a muchos, esta fecha hace tiempo les pasaba inadvertida, lo que me sirvió de reflexión para jamás olvidarla.



El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil es una jornada que nos recuerda que hay una comunidad de niños que padecen y sufren de cáncer, pero también que es necesario que alcemos la voz y nos movilicemos por ellos. Las redes sociales pueden servir de canal para crear conciencia o colocarnos un listón morado que representa la lucha de los pacientes más jóvenes contra el cáncer, en forma de solidaridad.



De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en muchos países el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de un año. Se calcula que anualmente más de 400,000 mil niños alrededor del mundo padecen de un tipo de cáncer, entre los más frecuentes figuran la leucemia, los cánceres cerebrales y los linfomas.



Desde el 2001, se estableció la fecha con la finalidad de sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes y sus familias frente al cáncer. Así como de la necesidad de que todos los niños en cualquier lugar del mundo tengan acceso a un diagnóstico y también a un tratamiento preciso y a tiempo.



La mayoría de los niños no entienden a su corta edad sobre las enfermedades; no entienden por qué en vez de estar jugando con otros niños, tienen que estar en un hospital o recibir un tratamiento que resulta doloroso.



Los padres también sufren y enfrentan la situación, sumidos en la desesperación, en la tristeza y hsta en la desesperanza. Te invito, un día después del 14, a que seas solidario y te sumes a la lucha contra el cáncer infantil. ¿Aceptas?