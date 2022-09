La comparecencia de ayer del presidente Luis Abinader en la sesión protocolar del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene ribetes históricos por el categórico abordaje de la crisis en Haití.



Esta pieza oratoria es novedosa por haberles enmendado la plana “en su casa” a la propia OEA y a la comunidad internacional por su indiferencia ante una crisis que desborda las fronteras de Haití y se convierte en amenaza para la estabilidad y seguridad de toda la región.



La inexplicable pasividad frente a una situación tipificada por nuestro mandatario como una guerra civil de baja intensidad, lo llevó a conminar a que se actúe con responsabilidad y ahora mismo, con una precisión importante: que la respuesta a la crisis haitiana debe venir de los propios haitianos.



Empero, aunque es una posibilidad que se aleja cada día, Abinader recomienda a la OEA una serie de acciones y una ruta que culminaría con la organización de elecciones para elegir a un presidente basado en el liderazgo y el voto popular, antecedido de la adopción de un registro civil, control de armas y municiones y entrenamiento controlado de las fuerzas de seguridad pública y de los policías haitianos.



Abinader reveló que el tema haitiano no estuvo ausente en la reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, en la que también se abordaron los compromisos de la Cumbre de las Américas de junio de este año en Los Ángeles, pero precisamente sobre esta cumbre no se debe olvidar, a propósito del tema haitiano, que República Dominicana tuvo la valiente decisión de no suscribir la declaración final al estimar que lo referido a la migración y a los refugiados le perjudicaría porque ningún otro país tiene a Haití de vecino.



Los dominicanos, al escuchar al presidente Abinader en esta sesión de la OEA, no podemos menos que sentirnos orgullosos de su defensa intransigente de la soberanía y por transmitirnos confianza y serenidad al decir: “Haré todo cuanto esté a mi alcance para garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos y de todas las personas bajo nuestra jurisdicción”.