Comienzo auspicioso

No hay certeza de lo que al final resulte del diálogo que se inició ayer por lo vasto de su agenda, por su variopinta conjunción de intereses y porque esta vez, no solo que no se contará con el mediador por excelencia para este tipo de negociación, sino porque la instancia interlocutora, el CES, estará sometida a prueba.

Otra tamaña dificultad, principalmente desde el punto de vista de los partidos de oposición, es que algunas de las reformas propuestas son políticas en plena ejecución por el Gobierno y otras son banderas de las que se comprometió a impulsar en los días de la campaña el partido oficial.

Pero al margen de posibles escollos, el comienzo no pudo ser más auspicioso por la buena voluntad y disposición expresada en la primera convocatoria por los representantes de los partidos políticos.

No hubo peros ni condicionantes, en lo que coinciden con la sinceridad y transparencia del discurso con el que los convocó el presidente Luis Abinader.

El mandatario ha llamado a todo el liderazgo político, social y empresarial, y así parece que fue entendido por la aceptación con que fue recibido, a un diálogo para que, citamos: “Unidos podamos cambiar a la República Dominicana”.

Es improbable, por utópico, que en el caso de los partidos opositores complazcan a Abinader en su petición de que cesen las diferencias políticas para que puedan abordar juntos las doce reformas planteadas.

Pero si de verdad, como todos proclaman y se ufanan, su lucha es por el bienestar general del pueblo dominicano, debieran aunar esfuerzos para, por lo menos, alcanzar en esta coyuntura los acuerdos posibles y sentar las bases de reformas más abarcadoras y profundas.

Justo es recalcar que quien ostenta la primera magistratura de la nación bien podría encarar por su cuenta y riesgo las reformas deseadas, aunque tenga que pagar un alto costo político, pero en este caso ha preferido buscar un consenso.

Quizá la mejor muestra de buena voluntad de esta convocatoria sea precisamente esa decisión, la de escuchar e integrar a todos los sectores.