Para el día de la lengua materna, que se celebra hoy, la Conferencia General de la Unesco resalta que actualmente 250 millones de niños y niñas y jóvenes siguen sin asistir a la escuela y 763 millones de adultos no dominan las competencias básicas de lectura y escritura. La educación en la lengua materna, considera, apoya el aprendizaje, la alfabetización y la adquisición de idiomas adicionales, pero la diversidad lingüística está cada vez más amenazada.



De las 6,700 lenguas que se hablan hoy, cada dos semanas, como promedio, desaparece una, y con ella todo un patrimonio cultural e intelectual.



El tema escogido para la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna 2024 es “Educación multilingüe: un pilar del aprendizaje intergeneracional”, con una realidad preocupante de por medio: el 40% de la población mundial no tiene acceso a educación en una lengua que hable o entienda.



No obstante, gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas, se han alcanzado logros en educación plurilingüe, con el compromiso cada vez mayor de que evolucionen en la esfera pública.



La idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa de Bangladesh, aprobada en la Conferencia General de la Unesco de 1999 y se ha observado desde el año 2000.



Para la Unesco es importante la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles y trabaja en preservar las diferencias de culturas y de idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto a los demás. Sin embargo, la evolución de las sociedades genera otros problemas con la lengua, aspectos esenciales que se pierden debido a ciertos códigos, el empleo incorrecto de palabras y el limitado vocabulario de los jóvenes.



Es un problema mucho más complejo de lo que señala la Unesco. En las redes sociales se emplean términos que intercalan signos pictográficos con medias palabras, tendencia que se internacionaliza, o se apela al “lenguaje inclusivo”, que viola todas las reglas idiomáticas, y esto es solo una parte.



Conservar la lengua materna, aunque se haya emigrado, equivale a preservar la identidad cultural y un universo de conocimientos propios del país de origen.



De ahí que apoyamos que el Día de la Lengua Materna se promueva como forma de conservar los diferentes patrimonios culturales que distinguen a cada una de las civilizaciones del planeta.