Se ha intentado crear revuelo con el dato de que en el Presupuesto Complementario sometido por el Ejecutivo al Congreso se consigna que del monto asignado este año al Ministerio de Educación se distraerían RD$4,250 millones, que el Gobierno destinaría a otras áreas.



No sería la primera vez que esto sucede. Inclusive, del presupuesto del 2020 la cantidad que se tomó habría sido el doble de la actual y no hubo bulla, por lo que se entiende que el debate actual estaría contaminado por intereses políticos y de otro tipo.



Sin embargo, hay otras lecturas que se pueden hacer y mueven a reflexión porque, de entrada, se entiende que la demanda del 4 % del PIB para educación preuniversitaria es algo sagrado, una conquista del pueblo con grandes movilizaciones.



Lo otro es que al “sobrar” dinero cada año mientras las carencias materiales son muchas, tienen razón los que en su momento sostenían que el problema no era solamente la cantidad de recursos. ¿Qué ha pasado ahora que hay tanto dinero? Que el salto en la calidad no ha ocurrido; que no se ha avanzado tanto como se acordó en el Pacto por la Educación.



Habría que investigar qué destino se daría a esos más de RD$4 mil millones de los que se dispondría porque el Ministerio de Educación no los va a usar, ejecutar es el término estricto, pero denuncia un legislador opositor que esos recursos irían al capítulo de estrategia, comunicación y prensa de la Presidencia.



Se ha prometido para el lunes una explicación porque funcionarios del área técnica se reunirían con los legisladores para hacer aclaraciones, pero luciría contradictorio que esa millonada vaya al gasto de publicidad y propaganda gubernamental cuando según denuncia la ADP (Asociación Dominicana de Profesores) a propósito de este debate, habría más de 300 mil estudiantes que no encuentran cupo por falta de aulas.



Que sirva esta situación para repensar la enorme cantidad de recursos asignados al Ministerio de Educación, al cual va ese 4% sin que se noten sustanciales mejoría en los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.