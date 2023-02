Email it

Indiscutiblemente ningún habitante de ningún territorio en el globo terráqueo desearía siquiera estar cerca de Turquía y Siria, víctimas de terremotos potentes y letales que han dejado un panorama lleno de desolación.



Al momento de escribir esta nota se calcula en más de 22,000 el número de muertos, un balance que se desactualiza con cada minuto que pasa.



Lamentable que al transcurrir las horas el optimismo decrezca, pero consuela que la solidaridad expresada en ayuda material y humana no ha cesado de llegar.



Todavía es temprano para el análisis, porque ni siquiera las labores de rescate cesan, pero en todas partes del mundo debiéramos entender que no estamos exentos de grandes embestidas de la madre tierra.



Incluso, como coincidencia de la vida o como paradoja, desde la propia Turquía llegan pronunciamientos acerca de si ese país estaba preparado para dar respuesta, porque el epicentro ha sido ubicado en Kahramanmaras, donde precisamente se hacían estudios para tomarlo como piloto y establecer una unidad de búsqueda y rescate.



Tan recientemente como en agosto pasado se anunció para Kahramanmaras un ejercicio ante terremotos de alcance nacional y se celebró un Encuentro Introductorio del Centro Provincial de Reducción de Riesgo de Desastres.



Por eso es que hablamos de coincidencia al mencionar a Kahramanmaras, porque surgen críticas sobre la capacidad de respuesta exhibida por el gobierno turco, aunque habría que preguntarse cuándo y cómo podría estar preparado un país para terremotos que según algunos expertos liberaron energías equivalentes a más de 130 bombas atómicas.



Sin ánimo de empezar ya a hacer el balance ni a ponderar experiencias, hacia donde queremos mover la atención es que hay que mirarse en ese espejo, y para el caso dominicano insistimos en lo que a propósito de lo ocurrido en Turquía y Siria ha dicho Leonardo Reyes, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie): Todavía en República Dominicana no se ha desarrollado un nivel de conciencia de que podría ocurrir un terremoto de importancia y de que alguien tiene que tomar el liderazgo en ese momento.