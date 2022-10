La consulta interna celebrada el domingo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fortalece al sistema de partidos políticos en República Dominicana, lo que dicho así, con simpleza, no deja ver que se trata de uno de los aportes más trascendentes de ese evento.



Incluso es probable que ni los propios partidos hagan tal valoración ni lo tomen en cuenta, pero aprenderíamos en cabeza ajena si nos mirásemos en el espejo de la inestabilidad de países donde se menoscabaron partidos fuertes y estables.



Está también la experiencia de otros a la deriva por abonar el terreno con discursos de antipolítica y antipartidos, y consignas antisistema, y la promoción del denominado “outsider” o a figuras mesiánicas.

El hecho de que el PLD salió bien librado de su consulta, como es la opinión general, desacelera su desgaste y el del sistema de partidos y no deja visos de incertidumbre por la manera en que se ha ido configurando el escenario electoral.



El próximo presidente de la República saldrá de entre los políticos en contienda, porque por fuera de esas opciones partidistas nuestra democracia, limitada o como desee llamársele, no ha ensayado otra manera de viabilizar cambios.



(Entre paréntesis, hay que destacar que nuestro país es muy especial, porque esos partidos desencantan una y otra vez; se dividen constantemente, pero la mayoría de la población no mira para otro lado, talvez por darle grima con solo imaginar que compre un billete pelado y se dé un salto al vacío, a lo desconocido).



El dominicano es un camino contrapuesto a la tendencia en muchos lugares del continente, donde se apunta a la desaparición de los partidos tradicionales, que andan de capa caída y con elevados niveles de cuestionamiento.



Los grandes partidos nuestros arrastran descrédito, suman dificultades internas y resisten a regenerarse, pero a donde queremos llegar tomando la consulta del PLD como ejemplo, es a que contar con un sistema de partidos fuertes y en lo esencial estable, fortalece las perspectivas de un futuro en democracia, si se puede decirlo así, rodeado de tantas adversidades.