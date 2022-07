Email it

Las zonas francas continúan su creciente carrera hacia la cúspide de la generación de empleos en el mercado laboral dominicano.



En el primer semestre del año en curso el sector de las zonas francas elevó su nómina general a 190,472 plazas laborales, con un crecimiento relativo de un 11 por ciento, comparado con igual período del año anterior.



El dato más importante lo representa el hecho de que el número de empleos es el mayor alcanzado por las zonas francas en los últimos 22 años. Refuerza esa importancia otro dato, el que da cuenta que ya los empleos del sector superan en 20 mil a los que había previo a la pandemia del covid-19.



La historia de las zonas francas inicia, como sector importante de la economía dominicana, a principio de la década de los años 80, con una concentración de alrededor del 70 por ciento en el área de las confecciones, lo que les valió el comparativo con las maquiladoras mejicanas. El concepto inició en dos regiones, Este y Norte y luego se expandió precitamente por toda la geografía, con algunos casos más exitosos que otros.



El modelo generó críticas porque sus salarios eran relativamente bajos.



Con el tiempo, las empresas de zonas francas han ido diversificándose e incursionando hacia áreas más especializadas, con demanda de mano de obra más tecnificada. El nivel salarial ha subido en la misma proporción que la tecnificación de los empleos.



El aporte de las zonas francas no se limita a la generación de empleos, función muy esencial en toda economía. Contribuyen al aumento de las exportaciones y son un canal de transferencia de tecnología a la producción nacional.



Y por estar su producción destinada al mercado internacional, mayormente hacia los Estados Unidos, los bienes producidos por las zonas francas tienen necesariamente que contar con estándares de calidad mundial.



Su trayecto no ha estado exento de obstáculos y amenazas. Se temió que el fin del Acuerdo Multifibras, que eliminó las cuotas de exportación de China, provocara la desaparición o el achicamiento de las zonas francas dominicanas. No fue así aunque hubo serios aprietos que el sector superó con la ayuda del Estado, que le avaló acceso a crédito para realizar cambios que demandaba.



Hoy las zonas francas son un modelo fundamental para la economía dominicana. Valió la pena adoptarlo.