El Día Internacional de los Parques Nacionales, que se celebra hoy 24 de agosto, encuentra a la República Dominicana en buena perspectiva en lo que respecta a su cuidado y a planes de reforestación.



Reforestar, una actividad cuyos resultados se ven en años, es común que no se encuentre entre las prioridades de los gobiernos, pero en República Dominicana estamos bien encaminados, cosa que nuestros hijos y nietos agradecerán.



También con frecuencia se diluye en los programas de gobierno la preservación de los recursos naturales, por lo que este y todos los días son fecha oportuna para recalcar su defensa.



El Día Internacional de los Parque Nacionales no puede pasar inadvertido para nuestras autoridades y debe considerarse una fecha fundamental, con un calendario de actividades preparado con anticipación, destinado a resaltar su importancia como reserva estratégica de recursos naturales.



Reconforta el hecho de que el país forme parte de los principales acuerdos que pretenden respuestas abarcadoras a la amenaza del calentamiento global, mientras que el Estado incentiva la producción de energía limpia y renovable, una visión de desarrollo adecuada para el aprovechamiento del sol, el aire y el agua.



Resta trascendencia a la valoración de estos esfuerzos positivos que no se preste el debido interés a crear conciencia y a motivar a todos los dominicanos, debido a que la inmensa mayoría es indiferente ante un fenómeno que afecta a toda la humanidad: la degradación ambiental y, en consecuencia, el cambio climático irreversible.



Esta creación de conciencia tendría que comenzar en la escuela, incluso desde la primera infancia, como garantía de un mejor futuro cuando sea resaltada la importancia de la conservación de nuestros parques nacionales, de las especies existentes y la protección de su flora y fauna.



El cuidado de estas áreas tiene que enfocarse en evitar la invasión por parte de desaprensivos que utilizan sus tierras para siembras clandestinas, combatir la depredación de sus recursos y, fundamentalmente, proteger toda su superficie como si se tratara de auténticos santuarios naturales donde se rinde culto a la preservación de la vida.