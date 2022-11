Normativa 09 bajo ataque

Por definición calidad es excelencia, lo máximo; también se podría decir es lo excelso, por lo que cuando se pide que nuestro sistema educativo se encamine hacia la calidad, se procura apuntar a lo superior de la escala.



Por lo tanto, en la discusión instalada para modificar la Normativa para la Formación Docente de Calidad en la República Dominicana, comúnmente denominada Normativa 09-15, se debe abogar por reforzar y mejorar la formación docente, no para reducir los niveles de exigencia.



Modificar esa normativa para rebajarla es ir en vía contraria, porque como se plasmó en el recientemente finalizado Congreso Internacional de Educación Aprendo, lo imperativo es la necesidad de acelerar la velocidad de los cambios para alcanzar la tan ansiada calidad educativa.



Reiteramos: acelerar los cambios para alcanzar calidad educativa, nunca desacelerar para facilitar la entrada de aspirantes a la carrera docente.



La educación debe ser asumida como un proceso estructurado con exigencias de continuidad y actualización constante, desde el nivel inicial hasta la universidad.



Se dice que la intención de reformar la normativa no es hacer más laxos los controles, pero como reza el refranero cuando el río suena es porque aguas trae, y además resulta ostensible que con eufemismos se pretende dorar la píldora.



Pero en este ambiente enrarecido hay varias señales positivas. Una sociedad vigilante y sectores representativos del área de la educación muy atentos; y la reconfortante intervención de la vicepresidenta Raquel Peña, educadora cabal que asegura que el Gobierno no tiene en agenda modificar la normativa y que nunca realizaría acción alguna que vaya en detrimento de la calidad del sistema educativo.



Además de que contribuye a frenar cualquier tratativa que el presidente Abinader encargara al ministro de Educación para lograr un consenso, lo que es importante porque esa normativa no nació de la nada sino de un intenso proceso de búsqueda en el seno de la sociedad.



El salto de calidad de la educación dominicana es una demanda colectiva, no circunscrita a ningún sector o interés particular, y que trasciende el mero ámbito de las instituciones de educación superior que tienen programas de formación docente inicial.