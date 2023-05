Email it

La presentación de nuevas herramientas públicas para la prevención de las uniones tempranas en el país, de primera impresión hace pensar que estamos sobrados de proyectos y este podría ser uno más entre tantos, porque el problema sigue teniendo una incidencia muy elevada en República Dominicana.



Pero no necesariamente es así, porque si bien son innumerables los planes, al poner a disposición de instituciones y organizaciones de la sociedad civil un nuevo kit de herramientas para prevenir las uniones tempranas, también las cifras demuestran que estos empeños no están resultando en vano.



La representante de Unicef en el país, Rosa Elcarte, destaca lo que considera un paso en firme: la prohibición legal del matrimonio para menores de 18 años, a lo que suma la implementación de la Política Nacional de Prevención y Atención de las Uniones Tempranas y Embarazo en Adolescentes (PPA).



El kit educativo y metodológico dado a conocer por el Gabinete de Niñez y Adolescencia, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Educación y el programa Supérate, con apoyo técnico y financiero de Unicef, pondrá a disposición de instituciones y organizaciones civiles un paquete de herramientas didácticas dirigidas a niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades.



Los materiales de ese kit incluyen documentos conceptuales, guías, videos y metodologías que facilitan los procesos de empoderamiento de niños, niñas y adolescentes, así como diálogos de sensibilización con madres, padres y líderes comunitarios.



Las uniones tempranas son una violación de los derechos de la niñez y de la adolescencia, demasiado frecuente en el país. Según recientes estadísticas, el 32% de las mujeres jóvenes se casa o se une antes de los 18 años y el 9% antes de los 15 años, lo que aumenta las posibilidades de un embarazo durante la adolescencia, y a su vez implica el incremento del riesgo de sufrir violencia de género, así como la pérdida de oportunidades para superar la pobreza.



Estas herramientas didácticas, ofrecidas a instituciones que quieran colaborar, resultan una contribución significativa para enfrentar el círculo vicioso de las uniones a destiempo, que solo genera abandono escolar, precariedad, violencia y sufrimiento para nuestras adolescentes.



Queremos dejar claro que ninguna campaña será exitosa si no se garantiza el acceso a una educación sexual objetiva, porque solo así será posible orientar y empoderar a las niñas y jovencitas para que tomen conciencia de este grave problema.