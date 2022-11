Sancionan a los pueblos

El acuerdo firmado en México el sábado por el gobierno de Nicolás Maduro y dirigentes opositores venezolanos, para desbloquear fondos congelados en el sistema financiero internacional por sanciones económicas, confirma que este tipo de medida la sufre y padece más la población que el supuesto régimen despótico que se pretende aislar.



Por décadas ha sido así en Cuba, donde no ha cumplido su objetivo el embargo, que era provocar el desengaño y desaliento del pueblo mediante la insatisfacción económica. Todo lo contrario; el régimen manipula las penurias que genera, culpa de la restricción al que la impone y exacerba el nacionalismo.

Para no ir tan atrás en el tiempo, están las sanciones contra Putin, revertidas en privaciones a la gente, vulneración de derechos y poderes ilimitados a los aparatos represivos, que acallan las protestas y meten a la cárcel a sus promotores.



En cuanto a Venezuela y el acuerdo en México que cuenta con patrocinio de la ONU, ocurre precisamente el día en que el Departamento del Tesoro de EE.UU. autoriza operaciones a Chevron, empresa copropietaria con la estatal petrolera Pdvsa, cuando el régimen de Maduro entra, por lo de Ucrania, a una suerte de luna de miel con la administración de Biden.



Es una muestra de que a este tipo de sanción no la inspira el bienestar general de los pueblos ni la fementida proclama en favor de la democracia.



Por eso no ha sido solo Estados Unidos el único flexible con el régimen de Maduro; el desbloqueo de fondos por US$3,000 millones, de los más de 20,000 millones retenidos en el extranjero, tiene el respaldo de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá.



Asistimos a un acuerdo que “ablanda” la “dictadura” (¿?) y aísla más a Juan Guaidó, que esos mismos países invistieron en 2019 como “presidente interino” y ahora sirve menos a sus intereses.



Pero al margen de la ineficacia de los embargos y sanciones, hay que saludar y respaldar que el desbloqueo de esos fondos llega acompañado del compromiso de reanudar el diálogo por un entendimiento del gobierno con la dividida oposición venezolana.