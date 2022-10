Email it

“Una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición”. NAPOLEON BONAPARTE

Diciembre de 1962

20- El pueblo concurre masivamente a las urnas y elige a Juan Bosch para gobernar el país por un período de cuatro años.

El candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) obtiene el 58.7% de los votos, contra sólo el 30.1% de su principal rival, Viriato A. Fiallo, de Unión Cívica Nacional.

23- Bosch inicia una extensa gira de mes y medio por Estados Unidos y Europa. Febrero de 1963 17- Bosch retorna al país y pronuncia una dura crítica contra sus adversarios 27- Bosch, de 53 años, se juramenta como Presidente Constitucional de la República.

Rompiendo la tradición rechaza que se le imponga la banda presidencia.

28- El Presidente suscribe un convenio de préstamo por tres millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pagadero en 27 años, para la construcción de viviendas para personas de escasos recursos.

Marzo 1- El Presidente anunciaría un programa de austeridad nacional para equilibrar la economía.

4- El mandatario anuncia desde el Palacio Nacional un plan de reajuste presupuestal que economizará al Gobierno RD$187,145 mensuales. La oposición le critica por dejar intacto el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

5- Un legislador del PRD somete al Senado un proyecto para suspender la autonomía universitaria durante 120 días, con el pretexto de buscarle solución al conflicto entre autoridades académicas y estudiantes.

7- Ocurren las primeras protestas contra las medidas oficiales de control de divisas. Los agentes del mercado negro venden dólares con altas comisiones a las puertas de los mismos bancos.

9- Partidarios del Gobierno atacan con armas de fuego las instalaciones de La Voz del Trópico, en momentos en que Juan Isidro Jimenes Grullón, presidente de la Alianza Social Demócrata (ASD) pronunciaba una alocución contra la política del régimen. Jimenes propone un frente de oposición. 10- Llega al país un grupo de inversionistas norteamericanos, atraídos por la posibilidad de que Puerto Plata sea declarado zona franca. Horacio Julio Ornes, presidente de Vanguardia Revolucionaria, que había apoyado la candidatura de Bosch en las elecciones, advierte la incompetencia de éste para resolver los problemas nacionales. Denuncia, asimismo, la existencia de un plan para adoctrinar en el comunismo a las Fuerzas Armadas.

12- Estados Unidos anuncia la devolución al país de US$22.7 millones retenidos en la venta de azúcares debido a las sanciones económicas aplicadas a la dictadura de Trujillo.

13- Bosch define al comunismo como “agente de destrucción y muerte” en un acto celebrado en un recinto militar.

15- El Gobierno firma un convenio por valor de US$150 millones que el consorcio suizo Overseas Industrial Construction, Ltd., para la construcción de obras hidroeléctricas y los muelles de Puerto Plata. El convenio es objeto inmediato de fuertes críticas de la oposición. Bosch hace una defensa pública del mismo y las Cámaras Legislativas lo aprueban en tiempo record.

16- El Presidente firma la ley que declara el 1963 como “Año Centenario de la Restauración”.

17- El Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) acusa al Gobierno de pactar con la izquierda.

18- Bosch declara ilegal una huelga de trabajadores de la Azucarera Haina, en demanda de un pacto colectivo.

20- Unión Cívica Nacional propone a la Cámara de Diputados la revisión del contrato con la Overseas. La moción es rechazada.

22- El Presidente acude a la televisión para acusar al encargado de Negocios de Venezuela, Rafael León Morales, de inmiscuirse en los asuntos internos dominicanos. El diplomático había enviado un informe al Gobierno de su país advirtiendo de la “infiltración comunista” en la República Dominicana. El informe apareció publicado en el diario La Esfera, de Caracas.

23- Se intensifica la controversia relacionada con el contrato de la Overseas. Jimenes Grullón insiste en que es perjudicial para la economía nacional.

24- El Presidente afirma que el comunismo debe ser combatido promoviendo reformas sociales. “En nuestros países cualquier tentativa de suprimir a los comunistas nativos por la persecución directa sólo logra convertirlos en guerrilleros y terroristas, como ha ocurrido en Venezuela”, dijo.

26- Se rescinde el contrato con la Refineradora Petrolera. La decisión afecta los intereses locales de la Esso.

27- El Central Romana, ingenio azucarero propiedad de la South Puerto Rican Sugar Company, de Estados Unidos, dona 53,000 tareas de tierra al Gobierno para la reforma agraria. El director-propietario de El Caribe, Germán E. Ornes, dice en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Kingston, Jamaica, que hasta ese momento “no se había registrado ninguna interferencia del Gobierno en las cuestiones periodísticas”.

28- Bosch se dirige nuevamente al país. Refuta las críticas al Gobierno diciendo que las mismas responden a un plan “trabajado en el vacío”.

30- El Presidente anuncia que a comienzos de abril se iniciarán los programas de reparto de tierras a los campesinos.

31- Renuncia el Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Salvador Iglesias, en una nueva fase del conflicto en ese centro.

Abril 1- El ministro de la Presidencia, Abraham Jaar, desmiente versiones de un presunto atentado contra Bosch durante su viaje al Cibao con motivo de las celebraciones del 30 de Marzo. La Asamblea Constituyente aprueba veinte artículos del proyecto de nueva Constitución. El ministro de Industria y Comercio, Diego Bordas, dona treinta mil pesos al Gobierno para la reforma agraria.

2- Se aprueban otros once artículos del proyecto de Constitución, relativos a los derechos humanos. La Cámara de Diputados aprueba a unanimidad el préstamo de tres millones de dólares suscrito con el BID. El Consejo Universitario pone fin a la crisis que mantenía paralizada a la universidad estatal desde hacía dos meses. El Instituto Agrario asienta a las primeras 48 familias dentro de la reforma agraria.

3- Mediante un decreto, el Presidente anuncia la supresión de cargos públicos y la reducción de salarios que ahorrarán RD$2.8 millones en el presupuesto. Se aprueban otros treinta y tres artículos de la nueva Constitución.

4- Bosch anuncia la necesidad de crear nuevos impuestos para generar RD$24 millones. Las cargas no afectarán a la clase pobre, dice, y persiguen equilibrar el presupuesto de la Nación. Aprueban con modificaciones, treinta y cuatro artículos más de la Constitución, relativos al funcionamiento de los poderes ejecutivo y judicial.

5- Agentes policiales arrestan al comentarista Rafael Bonilla Aybar, mientras transmitía un programa noticioso por la televisora Rahintel. La acción es presenciada en los hogares por las pantallas y suscita protestas públicas. Por lo menos doce personas, según informes periodísticos, resultan heridos en el tumulto. El ministro del Interior, Miguel Domínguez Guerra, dice que Bonilla Aybar será sometido a la justicia “por ser un delincuente común”. Germán Ornes pone en duda la existencia de un plan oficial para despojarle de la propiedad del periódico El Caribe. Aprueban los últimos veintiocho artículos de la Constitución. El Senado aprueba una ley que autoriza al Presidente a rebajar los salarios de los funcionarios y empleados de las empresas del Estado.

6- La Asociación de Industrias condena los sucesos ocurridos en Rahintel y se solidariza con Bonilla Aybar.

7- Bosch recibe a una comisión de la Asociación de Periodistas y Escritores y aboga por el respeto a la libre expresión. Expiden una orden de detención contra Bonilla Aybar, quien rechaza los cargos de “malversación de fondos” mientras dirigía el periódico La Nación, de propiedad gubernamental.

8- Horacio Julio Ornes denuncia la existencia de una crisis de libertad y de “corrupción administrativa” en el Gobierno. Acusa específicamente al ministro Diego Bordas de haber realizado un dumping con cemento dominicano en los Estados Unidos. Dice que el dinero donado por Bordas para la reforma agraria procede de una operación fraudulenta.

9- Diego Bordas renuncia como ministro de Industria y Comercio para “quedar en libertad como ciudadano, sin ninguna vinculación política” de poder proceder judicialmente contra Horacio Ornes. Bosch le acepta la renuncia. Los líderes de UCN y PRSC, Viriato Fiallo y Alfonso Moreno Martínez califican de “graves” las denuncias y piden al Gobierno que esclarezca los cargos contra Bordas. Bosch rechaza que se hubiera atentado contra la libertad de expresión. Reafirma el propósito de preservar la democracia.

10- La Asociación de Industrias pide que el Gobierno envíe cuanto antes al Congreso un proyecto de ley sobre Extensiones Impositivas a la Industria, preparado por la Corporación de Fomento Industrial. La Segunda Cámara Penal del Distrito Nacional rechaza el pedido de habeas corpus a favor de Bonilla Aybar y dispone que se mantenga la orden de prisión.

12- La Asociación de Hacendados y Agricultores considera “fatal” para el crédito del país un artículo del proyecto de Constitución que autoriza al Congreso a derogar toda ley o contrato anterior considerado lesivo a los intereses de la Nación.

14- Se publica el texto completo de la nueva Constitución aprobada en primera lectura por el Congreso. Para entrar en vigencia debe ser aprobada en una segunda lectura. La Constitución consta de 115 artículos. El Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana declara una huelga en demanda de aumento salarial.

17- El ex ministro Bordas anuncia que ha entablado una demanda por “libelo” contra El Caribe, por haber publicado las acusaciones formuladas en su contra por Horacio Ornes. El director del periódico, German Ornes, responde que se trata de una “táctica típica, tendiente a crear un clima propicio para la agresión a un diario”. Los congresistas de UCN piden al Gobierno detener lo que llaman “arbitraria destitución de servidores públicos como medio de coacción política”. Simpatizantes del Movimiento Popular Dominicano (MPD) reciben con un acto público a su líder, Máximo López Molina, tras su regreso de Cuba.

18- Cesa la huelga del Central Romana. La Corte de Apelación confirma en todas sus partes la sentencia contra Bonilla Aybar. El público en la corte abuchea a los jueces y se pronuncia contra el Gobierno. El ex ministro Bordas presenta cargos contra Horacio Ornes. Cinco mil empleados y trabajadores de la Sociedad Industrial Dominicana se declaran en huelga, demandando mejoras salariales.

19- Libertan bajo fianza a Bonilla Aybar.

20- La Asamblea Constituyente da por terminada sus labores en lo referente a la nueva Constitución.

23- Bosch denuncia la circulación de dólares falsos y refuta las críticas al contrato con la Overseas. Los obispos católicos manifiestan su preocupación por los artículos sobre el matrimonio de la nueva Constitución. Dos diarios –La Información, de Santiago, y el Nuevo Domingo, de Santo Domingo- piden editorialmente al Gobierno que defina su ideología. Los editoriales son reproducidos por El Caribe, lo que origina una posterior reacción del Presidente que acusa a German Ornes de querer “tumbar al Gobierno”.

24- El jefe del Estado califica de “ambigua” la nueva Constitución.

25- Bosch explica los fines y alcance de la reforma agraria. Agentes de seguridad incautan 36,591 dólares falsos. Grupos estudiantiles protestan en demanda de que se consagre la autonomía universitaria en la nueva Carta Magna.

26- El Episcopado, en una dura crítica al Gobierno, afirma que la Constitución “carece de la universalidad” que la haría justa.

27- La Asamblea Constituyente rechaza los juicios del Episcopado sobre la nueva Carta Magna y califica de “improcedente” a propuesta de la Iglesia de someterla a un referéndum.

28- El Presidente emplaza, en un discurso por televisión, al Presidente haitiano François Duvalier a desalojar en un plazo de veinticuatro horas la embajada dominicana en Puerto Príncipe. El Gobierno eleva una protesta ante la OEA por la violación de la sede diplomática. La organización invoca poderes especiales a fin de evitar un conflicto bélico entre los dos países.

29- Proclaman la nueva Constitución.

30- Haití niega que haya violado la embajada dominicana en Puerto Príncipe. Los dos bancos extranjeros que operan en el país firman en el Banco Central documentos por virtud de los cuales anticipan la entrega de US$26 millones a cuenta de futuros embarques de azúcar. Bosch anuncia un plan de rehabilitación de las plantaciones de café con un fondo de tres millones de pesos.

Mayo 1- El Presidente encabeza la celebración del Día del Trabajo. Exhorta a todos los dominicanos a considerar como “propio” el día de los trabajadores.

2- Según un despacho de UPI, Bosch anuncia que solicitará a la OEA el rompimiento multilateral de relaciones diplomáticas con Haití.

3- El Presidente d la República envía al Senado un proyecto de ley de precio tope a las ganancias por las ventas de azúcar y mieles al exterior.

4- Tropas militares se acantonan a lo largo de la frontera. Las Fuerzas Armadas anuncian que “sólo necesitan una orden del Presidente Bosch” para entrar al territorio haitiano.

7- El Senado aprueba el proyecto de precio tope al azúcar. Se establece un premio promedio FOB en puertos dominicanos “de todo el azúcar y de las miles de producción nacional que sean vendidas este año en el exterior”.

8- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA inicia la investigación de denuncias sobre violaciones a las libertades públicas en el país, con visitas a Bosch y al procurador general de la República, Osvaldo Soto.

9- Once organizaciones proclaman en un comunicado su decisión de luchar por preservar los principios en que descansa la democracia.

10- El Poder Ejecutivo promulga la ley de precio tope del azúcar.

11- Reenvían la causa contra Horacio Ornes, acusado de violar la ley de Expresión y Difusión del Pensamiento. Bosch aboga por “una revisión fundamental” que convierta a la OEA en un instrumento eficaz para resolver los conflictos hemisféricos. Una multitud en demanda de trabajo se manifiesta frente al Palacio Nacional.

15- El Presidente de la República afirma que no reconoce a un gobierno haitiano en el exilio formado en San Juan, Puerto Rico, días antes. Cientos de personas reciben a veinte de los veintitrés haitianos que se habían asilado en la embajada dominicana en Puerto Príncipe.

16- Las reservas de divisas del país son fijadas en treinta millones de dólares. Unión Cívica Nacional denuncia que el Gobierno planea la creación de “un monopolio” informativo, al través de una cadena con el respaldo de los medios gubernamentales.

17- Bosch acusa a Viriato Fiallo de “hacer política con las Fuerzas Armadas”. 18- Jimenes Grullón denuncia que Bosch actúa al revés de cómo prometió en la campaña electoral.

20- El Presidente emplaza a la Unión Cívica Nacional a revelar los nombres de los comunistas que estarían siendo designados en posiciones claves del Gobierno.

21- Bosch define su régimen como democrático. Sin embargo, advierte que no será títere de Moscú ni de Washington. A él, dijo, lo cubre la bandera dominicana “y no me cubrirá, ni vivo ni muerto, otra bandera”.

22- El jefe de Estado insta al periodista norteamericano Hal Hendrix a ofrecer datos concretos sobre sus denuncias de infiltración comunista en el país y a no hacer “profecías sobre vaguedades oídas en los salones de hoteles de lujo”.

27- Bosch acusa a intereses azucareros extranjeros de “tratar de derrocar al Gobierno”. Aunque no los cita por su nombre, se refiere al Central Romana Corporation.

31- El Nuncio Apostólico, monseñor Enmanuel Clarizio, declara en Puerto Rico que la Iglesia apoya a Bosch. En Washington, el presidente de la subcomisión del Congreso para asuntos interamericanos, advierte sobre la amenaza que significaría el nombramiento de comunistas en posiciones oficiales en la República Dominicana. Bosch refuta la declaración, diciendo que el congresista desconoce los problemas del país para aconsejar qué debe hacerse para mantener la democracia dominicana.

Junio 1- El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, promete continuar su ayuda al Gobierno dominicano. El mismo día, portavoces del Congreso norteamericano expresan alarma por las “actividades” de los comunistas en el país. Bosch afirma que Kennedy es “el aliado más poderoso que tenemos”. Promulgan la ley que obliga a los exportadores a canjear la totalidad de las divisas de sus ventas en moneda nacional en el Banco Central.

2- El Partido Socialista Popular (PSP) sale de la clandestinidad e inicia sus actividades a la luz pública con un comunicado. La Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) de los Estados Unidos promete el pronto embarque hacia el país de 2,500 toneladas de maíz, dentro de la Alianza para el Progreso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza acusaciones de posibles abusos incurridos por las autoridades.

8- El Partido Revolucionario Dominicano desmiente versiones de un atentado contra la vida del Presidente. El ministro de las Fuerzas Armadas, mayor general Víctor Elby Viñas Román, reitera el respaldo de los institutos castrenses al Gobierno. El presidente de la subcomisión para Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes norteamericana considera arriesgado ignorar el peligro potencial del comunismo en la República Dominicana. Bosch responde diciendo que fue elegido para gobernar y que lo hará sin aceptar presiones de nadie.

11- Horacio Ornes insiste en que hay una crisis de libertad en el país. Llegan el cellista español Pablo Casals y el gobernador de Puerto Rico Luis Muñoz Marín. El primero dirigirá un concierto con la Sinfónica y el segundo declara que su país y la República Dominicana luchan “hombro con hombro” para mejorar las condiciones económicas y sociales de sus pueblos.

12- Se firma un acuerdo con la AID para ofrecer “asistencia técnica en planificación”, con un fondo de US$125,000. 14- La República Dominicana solicita una reunión de emergencia de la OEA para el día siguiente para analiza su conflicto con Haití.

17- El Gobierno cancela los nombramientos de los directivos de la Federación Nacional de Maestros (FENAMA), en reacción a una suspensión de la docencia en las escuelas públicas. Bosch anuncia, al inaugurar la XIII Reunión Anual de la Cámara de Comercio de Las Américas, que el mes próximo se iniciaría la construcción de las Villas de la Libertad.

20- El embajador de Estados Unidos, John B. Martin, dice que no se debe permitir que el miedo al peligro comunista “nos ciegue o paralice nuestra voluntad”.

22- Diego Bordas pide al Presidente la designación de un nuevo ministro de Industria y Comercio.

24- FENAMA celebra una manifestación de protesta, pese a una prohibición oficial.

25- El Congreso recibe una propuesta de Bosch para la creación de una Zona Franca en Puerto Plata.

26- Las Fuerzas Armadas reiteran su empeño de contribuir al proceso democrático dominicano.

28- Bosch ofrece el respaldo del Gobierno a la celebración del Campeonato Invernal de Béisbol Profesional.

29- En respuesta a críticas políticas y de la Iglesia, Bosch declara que la libertad de enseñanza es completa en el país. “Muchos países desearían poder decir como éste que sus escuelas son libres”, dice.

Julio 2- El Senado estudia una moción para reducir los días no laborables, incluyendo los de carácter religioso.

3- El Presidente afirma que él es la única persona que puede tomar decisiones en las Fuerzas Armadas, en su condición de Comandante en Jefe, de acuerdo con la Constitución. Advierte también que debe implantarse un nuevo sistema jurídico. Si no se hace justicia hoy, dice, “mañana correrá la sangre”. Catorce centrales azucareras amenazan con una huelga si Bosch no accede a recibirlos en audiencia privada.

4- El Presidente defienda la reforma agraria y anuncia la instalación de las “tiendas del pueblo”.

6- El Poder Ejecutivo promulga la ley que crea la Zona Franca en Puerto Plata.

7- Un senador norteamericano defiende a Bosch y denuncia una supuesta alianza de la izquierda y la derecha dominicana para desacreditar el Gobierno.

8- Las Asociaciones de comerciantes denuncian que la “tiendas del pueblo” sumirán en la quiebra a los pequeños comercios. El Presidente desmiente la especie de que se proponga organizar un aparato propagandístico utilizando emisoras intervenidas. El ministro de las Fuerzas Armadas afirma que es alta la moral de las tropas estacionadas en la zona fronteriza. El general Belisario Peguero desmiente que hubiera sido destituido como jefe de la Policía.

9- Senadores del PRD proponen la modificación de varios artículos de la Ley Orgánica de la Policía. Unos veinte mil trabajadores paralizan las actividades de varias empresas en La Romana.

11- Bosch niega que enviara una misión para negociar con el Presidente de Nicaragua, René Schilk. “No me interesan relaciones con títeres de dictadores militares”, afirma. 14- Las Fuerzas Armadas, dice el ministro, están alertas y unidas para evitar alteraciones del orden. La declaración coincide con un llamamiento del PSP invitando a la población a prepararse “para defender la constitucionalidad de un posible golpe de estado”.

17- El Presidente anuncia que ha superado presiones militares y que ha pedido la cancelación de un mayor de la Fuerza Aérea y del capellán de ese cuerpo, el sacerdote Marcial Silva. En la tarde, el Presidente propone al Congreso la creación de “una buena y moderna Ley de Plusvalía”. El Partido Revolucionario Social Cristiano y el Nacionalista Revolucionario, de ideologías opuestas, condenan públicamente los “intentos de golpe de estado”.

22- Bosch denuncia una conspiración de los Trujillo para lograr que sus antiguas propiedades pasen a poder de una empresa extranjera.

23- La Unión Cívica Nacional acusa a Bosch de pretender desviar la atención de los problemas dominicanos recurriendo al expediente de la amenaza trujillista. Otros partidos de oposición secundan el planteamiento de los cívicos.

24- El Obispo de Santiago, monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, dice que el comunismo se infiltra en la juventud dominicana. Previene que podría ser tarde después si no se actúa de inmediato contra ello.

25- El PRD celebra una manifestación a favor del Gobierno en el Congreso Nacional. Las Cámaras aprueban una ley de confiscaciones por causa de enriquecimiento ilícito bajo la jurisdicción del Poder legislativo y no de los tribunales ordinarios.

27- El Gobierno clausura el diario La Nación. La oposición critica al PRD por minimizar el peligro comunista.

29- El Presidente Bosch afirma que en el país “no habrá” dictadura mientras él gobierne. La Cámara de Diputados desestima un pedido opositor para interpelar al ministro de Finanzas, Jacobo Majluta, mientras Vanguardia Revolucionaria, el partido de Horacio Ornes, reclama al Gobierno que explique los términos del contrato con la Overseas. Se celebra la primera de las manifestaciones de Reafirmación Cristiana. Los oradores censuran el contrato con la Overseas.

31- El Senado aprueba la modificación de artículos del proyecto de ley de confiscaciones. Disparidades de criterio en torno a esta ley dan pábulo a conjeturas sobre un fuerte malestar interno dentro del Partido Revolucionario Dominicano. La Asociación de Hacendados y Agricultores entra en pugna con Bosch, a quien acusa del malestar reinante.

Agosto 1- Pasan definitivamente al Estado las propiedades confiscadas por organismos públicos.

2- Cesa una huelga de trabajadores de la Corporación de Electricidad.

3- El Episcopado dice que la sociedad dominicana “vive momentos de incertidumbre”, lo cual es motivo de profunda “preocupación”. La declaración acentúa sus diferencias con el Gobierno. El Movimiento Revolucionario Catorce de Junio exige la “adopción de medidas de seguridad” contra los mítines anti-gubernamentales de la oposición derechista.

4- El PRSC ordena a su militancia abstenerse de asistir a las demostraciones de Reafirmación Cristiana, fijada para ese mismo día.

5- Bosch acepta una propuesta para la creación de una Comisión Mediadora entre el Gobierno y la oposición. Angel Miolán anuncia la reorganización del Partido Revolucionario Dominicano. El líder del Catorce de Junio, Manolo Tavárez, dice que el país vive “un grave momento” por la intransigencia de la derecha.

6- Se anuncia la construcción de la Presa de Tavera y la Cámara de Diputados aprueba un proyecto que exonera de impuestos las edificaciones destinadas a viviendas construidas con préstamos de entidades financieras. Viriato Fiallo muestra reservas al éxito de las gestiones de la Comisión de Mediación.

9- El Banco Central entrega U$46.5 millones a los bancos del país para el pago de deudas con instituciones extranjeras. Jimenes Grullón envía una carta al Presidente instándole a explicar la operación con la Overseas. Bosch le responde con otra carta en la que dice que la conducta de su adversario resultará en un “descrédito de la democracia”. Tres congresistas del PRD anuncian su intención de declararse independientes.

17- Tres partidos de oposición –Unión Cívica, Vanguardia Revolucionaria y Alianza Social Demócrata- presentan sus objeciones a la Comisión de Mediación.

21- Jimenes Grullón califica como una “farsa” el anunciado retiro del PRD.

30- El doctor Miguel A. Piantini, rector interino de la UASD y miembro de la Comisión de Mediación, informa que se ha entregado un informe al Gobierno de sus conversaciones con la oposición.

Septiembre 1- El PRD apoya la decisión del Presidente Bosch de hacer cambios en la política del Gobierno.

2- Las autoridades reciben de París un cargamento con bienes confiscados a la familia Trujillo. Reenvían por cuarta vez la causa seguida contra Horacio Ornes.

4- El Senado aprueba una resolución de desagravio al Presidente Bosch y al embajador de los Estados Unidos por acusaciones formuladas por Ángel Severo Cabral, dirigente de Unión Cívica.

5- El Gobierno anuncia que ha recuperado más de medio millón de tareas antigua propiedad de los Trujillo en manos de particulares. Se producen choques entre manifestantes comunistas y anti-comunistas, cuando los segundos se manifestaban a favor de una ley prohibiendo el comunismo.

6- El Congreso inicia la discusión definitiva del discutido proyecto de Ley de Confiscaciones.

10- La Asociación de Abogados (ADOMA) critica la “desacertada” Ley de Confiscaciones y dice que no se necesitan nuevas legislaciones al respecto.

13- El ex Presidente Rafael F. Bonnelly, rechaza acusaciones de Bosch sobre el manejo de la economía durante el Consejo.

14- El Presidente Bosch llega al mediodía a México para una visita oficial de tres días con motivo de los festejos del aniversario de la Independencia azteca. Es recibido con honores por su colega Adolfo López Mateo.

15- Las autoridades prometen a los trabajadores azucareros la entrega de bonificaciones en una fecha próxima, independientemente de cuál sea la situación de las finanzas de la Azucarera Haina.

17- Regresa el Presidente de su viaje a México. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se une a las críticas contra el proyecto de Ley de Confiscaciones.

20- La mayor parte del comercio de Santo Domingo cierra sus puertas en apoyo a un paro contra “el avance del comunismo”. Las autoridades disponen el cierre de varias estaciones de radio, acusadas de incitar al desorden. Una atmósfera de tensión se apodera de la capital, con insistentes rumores de golpe de estado.

22- El PRD y diversas organizaciones de izquierda califican el paro comercial del viernes 20 como un “intento” para derrocar el Gobierno Constitucional

23- Estalla una nueva crisis con Haití. El Gobierno acusa al vecino país de haber atacado la población fronteriza de Dajabón con fuego de artillería y amenaza con tomar represalias. La OEA se moviliza para evitar choques militares entre los dos países. Descargan a Horacio Ornes de las acusaciones de violaciones a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento formulada por el ex ministro de Industria, Diego Bordas.

24- Arriba al país el vicealmirante de los Estados Unidos, William Ferrall. Bosch asiste a una recepción en su honor en el Club de la Secretaría de las Fuerzas Armadas.

25- En horas de la madrugada, los jefes militares deponen a Bosch.

26- Se forma un Triunvirato, encabezado por el licenciado Emilio de los Santos, e integrado por el doctor Ramón Tapia Espinal y el ingeniero Manuel Enrique Tavares Espaillat. El régimen de facto tardaría varios días en integrar un Gabinete.

29- El ex Presidente Bosch es enviado al exilio en la fragata Mella de la Marina de Guerra, con destino a Guadalupe.