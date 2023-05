La Alcaldía del Distrito Nacional siempre es codiciada y ahora no es una excepción. Pero en esta ocasión, en la competencia por ese cargo se están dando unas situaciones particulares, cuando faltan 9 meses para las elecciones municipales. Los dos principales partidos de oposición parecen tener definidos sus aspirantes, pero la cosa no está clara en el partido que actualmente ostenta el cargo. La que está en el puesto, no parece interesada en seguir, mientras que sus sustitutos naturales tampoco están en eso. Eso no significa que en el PRM escaseen los aspirantes. Al contrario, hay una larga lista de potenciales candidatos, y sigue creciendo…

Paz Verde y Domingo Morado



En Fuerza del Pueblo, Rafael Paz se posicionó temprano como el casi seguro candidato de su partido. Si había otro, nunca se supo. Paz se movió rápido y de manera efectiva, al punto que de tener un perfil legislativo, ahora es asimilado como potencial candidato al cargo. En el PLD el camino se le despejó a Domingo Contreras pues el otro aspirante de peso, Andrés Navarro, anunció “una pausa” en su proyecto para asumir un rol específico en la campaña de Abel Martínez. Y no tiene que explicar mucho, porque una pausa a estas alturas del juego, es lo mismo que decir que no va en esta ocasión. Los dos parecen seguros, salvo que una alianza implique sacrificar a uno de ellos. Hay quienes plantean que, si se lograse el acuerdo, no se deje fuera el Distrito Nacional.