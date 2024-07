ESCUCHA ESTA NOTICIA

Lo de comenzar temprano el proselitismo es la regla en el país, y está más que demostrado que es un asunto de cultura política. Muestra de eso es lo difícil que ha sido aplicar, en la práctica, las limitaciones contenidas en la legislación electoral. El proselitismo continuo fue el pretexto que algunos usaron para cambiar el modelo de las elecciones separadas, pero tampoco ese era el problema, como se ha visto en los últimos procesos. En esta ocasión, las señales indican que de nuevo se va arrancar bien temprano. No es que van a hacer desde ahora mítines ni caravanas. Hasta ahí no llegarán. Pero ya se ha comenzado a colocar en la agenda el tema de las aspiraciones presidenciales, cuando ni siquiera el reelecto presidente Luis Abinader ha iniciado su segundo mandato.



Definir temprano



Parecería que hay prisa en algunos partidos para definir aspectos relacionados con la competencia del 2028. Con la diferencia de que mientras en uno de esas organizaciones, el oficialista PRM, parece que la urgencia es definir cuál es el menú de aspirantes, en otro partido, la Fuerza del Pueblo, lo que se está pensando es en validar desde ahora al candidato, que aunque se caiga de la mata, al parecer se busca evitar que haya confusiones o algún susto. En el caso del PLD no se está pensando en eso por ahora. Los peledeístas tienen otros problemas, y no son chiquitos.



Caso FP



Varios dirigentes de la Fuerza del Pueblo han declarado que Leonel Fernández, debe ser, otra vez, candidato presidencial, en las elecciones del 2028. Hay una marcada intención de esos dirigentes porque el asunto quede definido desde ahora, porque han tocado el tema de manera insistente y sin que necesariamente se les haya preguntado. Y no se entiende el afán, porque no hay competencia interna, y cuando se habla de relevo a quien mencionan es al hijo del presidente y líder de la organización.