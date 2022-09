Una de las consecuencias del paso de Fiona es que los actores políticos se ven obligados a iniciar una tregua, aunque seguramente será muy breve. El receso obligado se da en momentos en que la oposición había arreciado sus críticas al gobierno, y uno de los dos principales partidos de ese sector entra en la recta final de su proceso para definir su candidato o candidata presidencial. Lo cortés no quita lo valiente, por lo que la pausa se imponía. Los partidos no solo bajaron la guardia, sino que anunciaron su disposición de colaborar con las autoridades, con personal y con locales. Es casi seguro que no pase de ahí, y que finalmente no se use ni lo uno ni lo otro, pero los gestos no dejan de ser positivos.



En las redes, no



A pesar del ambiente de tregua, no faltaron quienes desentonaron, sobre todo en ese mundo aparte que constituyen las redes sociales. Ahí hubo de todo y para muestra, dos botones: hubo quienes criticaron a Luis Abinader por su decisión de asumir el mando ante los organismos de socorro, lo que interpretaron como una muestra de afán de protagonismo del mandatario. Pero también Leonel Fernández llevó lo suyo. Sus adversarios difundieron un video en el que este da unos pasos de baile en una actividad en Nueva York, y con esto quieren resaltar la supuesta indolencia del expresidente. Dos expresiones de la maledicencia política



Abinader y Fiona



Casi todos los presidentes han tenido que lidiar con fenómenos atmosféricos y ahora le tocó a Abinader enfrentar uno. El gobernante saldrá graduado en manejo de dificultades, ya que llegó en medio de una pandemia y luego vino una guerra entre países distantes, pero con consecuencias importantes a nivel local. Si sale bien librado de todo esto, no es difícil adivinar cuál será el principal argumento que usarán los promotores de su reelección.