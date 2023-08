El turismo ha demostrado con creces que sigue siendo un motor importante para la economía dominicana. No imaginamos que llegaríamos a ver cifras nunca antes vistas en este rubro tan importante en cualquier país del mundo.



Sólo en el mes de julio recibimos unos 792,981 turistas según los datos suministrados por el Ministerio de Turismo. Unos 652,506 extranjeros llegaron por vía aérea y el resto correspondiente a dominicanos 140,475, lo que representa un crecimiento del 34% frente al mismo mes de 2019, un 41% superior al 2021 y un 8% más que el año pasado.



Muchas veces los datos incomodan y sobre todo cuando no son halagüeños, pero en esta gestión que encabeza David Collado, han tenido la delicadeza de dar la cara a representantes del sector y a los medios cada mes, pese a que ha recibido en su momento críticas por ello.



¿Por qué dar cifras cada mes? Se han preguntado muchos y el propio ministro ha respondido que es una manera de mostrar a los agentes y posibles inversionistas los avances que se tienen en el sector, de manera que no duden al momento de hacer inversiones en el país.



Esta gestión ha asumido un compromiso firme y aunque las cifras no sean positivas convocará cada mes como se lo propuso y dará la cara.



En los números detallados en el informe del mes, hay un registro que llamó la atención y tiene que ver con que muchos de los turistas se enteraron de República Dominicana como destino turístico por las agencias de viaje, lo que preocupa a Collado es que luego de estos avances, un próximo ministro de turismo no entienda la importancia de, con mochila en manos, salir a conquistar esos destinos y verle la cara a los representantes de las agencias en el extranjero.



Estas cifras hacen que julio 2023 sea el mejor mes de toda la historia del país en torno al turismo, superando el número de visitantes registrados en julio y diciembre de 2022, que habían sido hasta ahora los únicos meses en los que rompió la barrera de los 700,000 visitantes.



El turismo la “Industria sin chimeneas” frase con la que se definió durante muchos años, refiriéndose a su capacidad de generar dinero a escala industrial pero sin fábricas, tiene avances evidentes, por lo que todo apuesta a que la actual gestión cumplirá su reto de traer al país este 2023 10 millones de turistas.