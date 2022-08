Email it

Hay mujeres que no se han detenido a esperar que las oportunidades toquen su puerta, por el contrario, han trabajo duro e insistentes en proyectos que les apasionan y luego de muchos años de trabajo les ha tocado comenzar a recoger frutos.



Así defino a la empresaria Merari Peña Vidal, una mujer de corazón dominicana pero de sangre puertorriqueña. Llegó al país hace unos años de la mano de lo que ha sido su emprendimiento, la marca Forever Crystals & Jewelry y desde entonces asumió un profundo compromiso con el empoderamiento femenino que va más allá de procurar que las mujeres luzcan hermosas o que tengan en sus hogares una prenda de joyería fina de cristales de swarovski.



Hace unos días la joven empresaria invitó a un selecto grupo de mujeres a compartir experiencias a partir de lo que ha sido el aporte social y las contribuciones de cada una a las causas que nos mueven y preocupan.



Importante fue escuchar los motivos que mueven a Merari como mujer y empresaria que en su caso, está totalmente vinculado a la capacidad de servir y de promover cambios en la gente.



Comentaba que desde que asumió en su totalidad la línea de joyería entendía que era importante vincularse con causas sociales que a ella como persona la han tocado muy de cerca y así llegó a República Dominicana en estos días, para conocer un poco más de instituciones como la que dirigen diferentes mujeres en procura de más y mejores oportunidades para niños, adultos, el medio ambiente, los animales, en fin.



La reunión fue muy interesante, mujeres de diferentes profesiones, y lugares del país, todas contando una historia, la misma que las ha movido y las ha retado, todas coinciden en que en sus hogares aprendieron y vivieron experiencias importantes de servicio y como parte de una sociedad en la que tenemos un rol importante, no podemos estar ajenas a vincularnos a una causa a la que podamos aportar nuestra visión y sensibilidad.



La joven diseñadora ya tiene tiendas en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana, espera poder seguir haciendo que las mujeres al usar sus prendas brillen por fuera y por dentro, además de contagiar a nuevas generaciones de mujeres a emprender, convencida de que la vida es muy corta como para no aprovechar cada momento.