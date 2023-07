Email it

El partido oficial, Revolucionario Moderno (PRM), ha estado muy activo en estos días, sobre todo, porque cada vez más se acercan los días decisivos, en los que la cúpula, deberá tomar decisiones importantes, aunque algunos dirigentes y aspirantes se molesten y otros decidan pagar su incomodidad renunciando a su partido.



Todo es posible, apenas el juego comienza y tan posible es, que en el fin de semana circuló una información donde el precandidato a alcalde por el DN, Neney Cabrera aseguraba el retiro de otro aspirante a la misma posición, ambos del PRM, específicamente del diputado Aníbal Díaz, para -supuestamente-apoyar al exdirector de Proyectos Especiales, en sus intenciones de conquistar la alcaldía, siendo todo una mentira, que posteriormente quedó descubierto y fue incluso enmendado por el propio medio, que publicó una fe de errata.



Las cosas se van calentando, a medida que el juego se pone bueno y que algunos pre-candidatos se dan cuenta que hay cada vez menos espacio para obtener lo que esperan: una posición en el próximo proceso electoral.



El anuncio de que el PRM decidió reservarse la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, ha provocado comentarios en torno a la postura de la alcaldesa que mantiene en expectativa a los posibles candidatos del PRM y los de la oposición que esperan arrebatarle la plaza que conquistaron hace ya 8 años.



Hay comentarios sobre la posibilidad de que Margarita Cedeño asuma la candidatura a alcaldesa por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La ex primera dama, ha estado muy solicitada en estos días, en los que según se habla, ha recibido muchas visitas importantes, incluyendo la de el diputado Omar Fernández, aunque no ha trascendido lo conversado.



Lo que sí ya corre de un lado a otro, es que de suceder este movimiento a lo interno del PLD, Domingo Contreras, abandonaría el partido al que le ha dedicado más de 20 años de militancia y trabajo.



Han sido varios los intentos de Contreras por llegar a esta importante posición, quien fuera secretario general en la gestión del alcalde Roberto Salcedo y no ha podido lograrlo.



La Fuerza del Pueblo, se frota las manos esperando que suceda, y pudiera llevarlo en su boleta para la alcaldía, pese a que Rafael Paz está haciendo un trabajo importante por este nuevo partido desde su salida del PLD.