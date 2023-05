Interesante el ejercicio que se hace desde la Junta Central y Electoral (JCE), de organizar por segunda ocasión la cumbre de mujeres políticas, que en esta oportunidad se desarrolló en dos días consecutivos con invitadas de lujo.



El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez, hizo un llamado especial a las mujeres y a todos los que entienden que es tiempo de paridad política a no retroceder en la lucha, y sobre todo, exhortó a las mujeres políticas a no recorrer el camino solas, en pos de más conquistas.



“Cada paso construye caminos condenados a llegar sí o sí a la democracia paritaria. Mujeres, no caminen solas, caminen con equipos; pero tampoco caminen sin hombres, los hay de este lado; pero tampoco sin instituciones democráticas, como la JCE”, reiteró el magistrado que a su llegada a este organismo como presidente del pleno ha empoderado para visibilizar y trabajar el tema que sigue siendo una espina en el zapato para el desarrollo democrático de nuestro país.



La miembro titular de la JCE, y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Patricia Lorenzo Paniagua, hizo énfasis en que “aquí no hay bandos, no hay partidos, agrupaciones o movimientos políticos”, sino muchas mujeres y que las mismas están listas.



Ciertamente ha sido un largo recorrido en pro de derechos políticos en pos de mujeres que han sacrificado mucho, incluso, más que algunos hombres, sin embargo, aún cuesta convencer a la gran mayoría de políticos, quienes tienen el poder, de que mientras más desarrollo y participación tengan las mujeres, habrá una mayor representación de la sociedad en el quehacer político.



Interesante también fue el planteamiento de Gabriella Villafuerte Coello, jueza del Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, durante su conferencia “Retos y obstáculos para el acceso a cargos de representación. Campañas políticas, acceso a medios de comunicación y propaganda electoral, la experiencia mexicana”.



Villafuerte exhortó a las mujeres políticas dominicanas a no reproducir prácticas y prejuicios en contra de las propias mujeres y recordó que “cualquier cosa que invisibiliza a las mujeres es violencia”, algo que han sufrido muchas de las políticas veteranas y las que hacen camino al andar en estos momentos.



La panelista Martha Tagle, dejó claro que tener una alianza entre mujeres es un objetivo político porque “las mujeres juntas avanzan”, y es una fortaleza que hay que explotar.