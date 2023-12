El pasado viernes el ministro de Turismo, David Collado, junto con la primera dama, Raquel Arbaje y la procuradora adjunta del Distrito Nacional, Yeni Berenice, firmaron un acuerdo en el que por primera vez, República Dominicana forma parte del Grupo de Acción Regional de Las Américas para la Prevención de la Explotación Infantil en Viajes y Turismo.



Es un hecho trascendente, partiendo que el país está señalado aún, como uno de los paraísos sexuales del Caribe, donde los turistas tienen la oportunidad de abusar de nuestros niños, niñas y adolescentes, por entender que no hay sanción al respecto.



En el año 2015, el periódico El País, envió a un periodista a hacer un levantamiento para escribir una historia a la que le dedicaron grandes espacios, resaltando el drama que vivían los niños y niñas y adolescentes en torno al turismo sexual en ciertos puntos turísticos del país, entre ellos Boca Chica.

Dentro de los planteamientos de este reportaje señalaban como uno de los grandes problemas el hecho de la impunidad, entre el año 2003 y 2011, hubo solo tres condenas, en ocho años, con relación a explotación sexual de menores. Evidenció que la impunidad era casi total, y lo que es peor, que era un tema que las autoridades y hasta la misma gente de estos lugares, había normalizado.



Las cosas mejoraron un poco en torno a esta problemática con la creación en 2013, de la procuraduría especializada en el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.



El evidente auge del turismo sexual y abuso de niños y adolescentes marcó incluso zonas tan prósperas como Sosúa y Cabarete de Puerta Plata, llevando incluso a la quiebra a muchos negocios, pese a que empresarios denunciaron por años la situación.



Es importante asumir este tema tan delicado, que afecta directamente a nuestros niños y adolescentes y la imagen de nuestro país, para erradicar esta problemática, de ahí la importancia de esta firma. “Hoy le digo a esos hombres que quieren venir al país a abusar de nuestros niños y niñas que no vengan a nuestro país. Nuestro país no quiere ese tipo de turismo en RD”, enfatizó David Collado en el acto en el que concluyó diciéndole a la magistrada Berenice “así que dele para adelante”.



El ministro cuenta con el apoyo del presidente, Luis Abinader, que dejó claro que “no queremos esos depredadores en nuestro país”. Manos a la obra.