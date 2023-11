El sistema educativo dominicano languidece, toda vez que los resultados de una inversión que sobrepasa los US$40.8 billones, desde la aprobación del 4 por ciento del PIB para este sector, han sido negativos.

Así lo indican pruebas tan importantes como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA), que se realiza cada dos años.



Los resultados de la más reciente prueba deberán ser entregados en diciembre, pero desde ya, no deberíamos hacernos grandes expectativas, ya que, el propio director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, ha dicho que en los últimos diez años, los índices de aprendizaje siguen siendo bajos. En ese mismo orden la presidenta de Educa, María Waleska, ha puesto de manifiesto su descontento por la decadencia en el sistema educativo pese a la inversión que ha supuesto el 4%del PIB.



Mientras todo eso sucede el presidente Luis Abinader, en medio de la vigésima séptima edición del Congreso Internacional “Aprendo -maestros profesionales-familias comprometidas”, aseguró que la calidad de la educación constituye una prioridad del actual Gobierno.



El actual Ministro de Educación, Ángel Hernández, ha querido poner sus energías en echar adelante un sector que ha estado funcionando en automático por los siglos de los siglos y al que se le ha dedicado muchos recursos; la inversión se ha sentido más en la forma que en el fondo.



La construcción de aulas es importante, ante la evidencia de que la comunidad educativa crece en el país, el desayuno y transporte escolar también, pero, eso no tiene sentido, sin que exista un compromiso real de parte del cuerpo estudiantil, profesores y familias, Gobierno, combinado con un contenido de primera calidad.



El mandatario tiene sus esperanzas en resultados positivos a mediano y largo plazo y reiteró que “los niveles de aprendizaje tienen que traducirse a mejoras significativas”, y para eso pide la incorporación del sistema privado, las familias, profesores y estudiantes.



Mientras que la primera dama, Raquel Arbaje, fue menos optimista: “estamos flojos, hemos tenido deficiencia en estos años y pico. Nosotros tenemos que seguir hacia delante y para lograrlo todas las autoridades educativas tenemos que trabajar”.



Se hace urgente que si queremos resultados diferentes se trabaje en pos de estrategias diferentes. Está demostrado que lo realizado no ha dado resultados, es tiempo de un cambio radical, que pueda sacar a este sector del letargo que está sumergido, nuestros niños y jóvenes lo agradecerán.