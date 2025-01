Madrid, 28 ene (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que, al indicar que se deposita algo inmaterial (la confianza, la responsabilidad, la fe…) en alguna cosa o persona, no se debe omitir este último elemento, sino especificarlo precedido por la preposición “en”.

Sin embargo, a veces se ven en los medios de comunicación frases como “Le depositó la responsabilidad de liderar un equipo”, “Muestra orgullo por tener un trabajo y agradece a quienes le depositaron la confianza” o “En los penaltis, les depositó la confianza a sus jugadoras”.

Tal y como explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, si el verbo “depositar” se construye con un complemento que se refiere a algo no material, el complemento que expresa la persona a quien se entrega o confía aquello va introducido por la preposición “en”, no por “a”. Tampoco es adecuado sustituirlo por un pronombre de dativo (“le” o “les”): “depositar la esperanza en ella”, no “depositarle la esperanza (a ella)”.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo apropiado habría sido “Depositó en él la responsabilidad de liderar un equipo”, “Muestra orgullo por tener un trabajo y agradece a quienes depositaron la confianza en él” y “En los penaltis, depositó la confianza en sus jugadoras”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE