Estoy totalmente seguro de que Luis Abinader ha ignorado el penoso caso de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar; que no sabía que está inconclusa y casi totalmente abandonada; que no sabía que la más grande inversión estatal en el Sector Salud, ascendente a 18 mil millones de pesos, no puede atender a más de quince mil dominicanos (¡15,000!) que diariamente podrían demandar sus servicios; que no sabía que el contratista privado encargado de la obra abandonó todo, cargando con miles de millones de pesos…(Ahora Abinader lo sabe todo. Ahora esperamos que actúe con toda la energía y prontitud que el penoso caso demanda).