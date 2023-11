…Y vuelvo con los jefes de la prensa escrita y los hablantines de la radio y la televisión, para recordarles, a nombre de numerosos lectores que me han referido lo que se me olvidó en mi columna del jueves pasado, y es que el “Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez” hace mucho tiempo que no lleva el “de las Américas”, como se llamaba originalmente, pues hoy sólo rinde honor al inolvidable líder perredeísta que, por sus altos méritos en la lucha por la democracia, es muy merecedor de que esa terminal aérea lleve su nombre, que cada día se difunde muchas veces en nuestro país y en el resto del mundo.