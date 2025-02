Ya sabemos con lo que viene el tal Marco Rubio, primero en el gabinete del tal Trump: 1) Que su jefe le envía (a Abinader) afectuoso saludo (aunque no se conocen). 2) Que la Casa Blanca celebra que seamos su mejor aliado en el Caribe y Centroamérica; 3) Que también celebra que no le hagamos ojo bonito a Cuba, Venezuela y Nicaragua; 4) Que nos encarguemos de solucionar el problema haitiano y digamos cuánto cuesta; 5) Que, a cambio, los inmigrantes ilegales dominicanos no serán deportados masivamente, y 6) Que esperan a Abinader en Washington cuando él quiera y para lo que quiera… (Como vemos, Haití es lo que más les interesa).