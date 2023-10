¿Que los libros de textos escolares contienen miles de errores de todo tipo y en todas las materias? ¿Que fueron comprados sin una previa revisión? ¿Que este hecho no tiene precedentes en el largo historial de accidentes de la buena docencia en las escuelas públicas? ¿Que esta grave falla lleva a un año escolar basado en la simple oralidad? ¿Que los responsables de este problema tan grave siguen trabajando como si tal cosa? Me resisto a creer lo que dicen: Que por razones políticas no se ha sancionado a nadie en el Ministerio de Educación… (Aunque en este país surrealista, como hemos visto mil veces, hasta lo imposible es posible).