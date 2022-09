Email it

Si me pidieran señalar un ciudadano ejemplar, por su vocación irrenunciable de darse a los demás; por los altos niveles de conciencia mostrados desde la adolescencia de lucha contra el régimen trujillista hasta nuestros días; por su siempre sólido compromiso de lucha contra la injusticia, pagando hasta represión carcelaria; por su ejercicio profesional siempre ajustado a sus convicciones; por sus apasionados aportes a las mejores causas de los pueblos del mundo… Si me pidieran, pues, nombrar un ser paradigmático de nuestro tiempo me la pondrían fácil: Ramón Antonio “Negro” Veras.