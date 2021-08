¿Diálogo con quiénes?

Dizque Luis Abinader quiere diálogo con los líderes políticos. ¿Para qué? ¿Para una reforma constitucional que ahora mismo no viene al caso? ¿Con quiénes? ¿Con Danilo Medina, que con media familia presa vive más chivo que una guinea tuerta? ¿Con Leonel Fernández, que no tiene fuerza ni pueblo, y ya ha dicho que no está con ese invento? ¿Con un Partido Reformista que ya no tiene líderes ni gente? ¿Con un PRD que no existe, porque ya le produjo a su último dueño todos los millones que quería? ¿Con Guillermo Moreno, que como político no pasa del simple declaracionismo de prensa?... (No, Luis, no pierdas tu tiempo. Deja eso).