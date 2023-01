Acepta y defiende el triunfo electoral de Lula da Silva y arremete contra el bolsonarismo trumpista. Baja la guardia frente a Maduro y anula a Guaidó como agente de Washington. No se mete con Cuba y ni mira hacia Nicaragua. Visita cordialmente a su vecino López Obrador, quien no quiere mucho a los yanquis. No cuestiona la presencia creciente de China en América Latina. No extrema sus cuestionamientos y las acciones contra Rusia por la agresión a Ucrania. En materia de política exterior, hasta ahora Joe Biden sale ganando… (Salvo en el caso haitiano, que inexplicablemente se lo ha dejado a la República Dominicana).