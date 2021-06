Los “pragmáticos”

“Pragmatismo” (Empezó a ponerse de moda en los años setenta). “El pragmatismo determina…” (Figura en todo discurso de los políticos del sistema). “Debemos ser pragmáticos…” (Con lo cual se excusa la renuncia a toda ideología de origen). “Decisión pragmática…” (Simplifica la renuncia llana de toda ética política). “Soy un político pragmático” (Nueva identidad del político que niega sus viejos principios). Los filósofos de antaño no imaginaron que en un país del Caribe unos individuos utilizarían el pragmatismo (aunque no saben con qué se come eso) para justificar ante un pueblo incrédulo e ignorante todo tipo de traición y vagabundería.