No basta con llenar de soldados la frontera y cerrar todas sus puertas. No basta con demandar en todos los tonos la intervención de las grandes potencias. No basta con deportar al millón y medio haitianos que viven ilegalmente aquí. Debemos hacer mucho más que eso: 1) Que nuestro liderazgo político, en todas sus calidades, colabore con sus similares haitianos; 2) Que nuestro Gobierno apoye, con asesoría y recursos, la restitución de las instituciones del Estado haitiano, y 3) Que recabemos y suplamos al Gobierno haitiano todos los recursos logísticos necesarios para acabar de una buena vez, a tiro limpio, con las bandas criminales.