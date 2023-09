¿Qué harían para generar empleo? ¿Para mejorar los servicios de salud? ¿Para perfeccionar la educación? ¿Qué harían con Haití y los haitianos? ¿Qué harían con todo lo demás? Nada. No ofrecen nada. No muestran dominio de nada. Los candidatos presidenciales de la oposición, en el proceso electoral más insustancial que hemos tenido, no ofrecen nada de nada. Leonel Fernández acaba de pronunciar su discurso más amplio: “Gobierno del Cambio es neveras vacías, estufas apagá y, en la mesa, ná de ná”, mientras Abel Martínez no expresa nada, porque sencillamente no tiene nada que expresar… (Definitivamente, Luis Abinader va en coche).