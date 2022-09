Email it

Me consta fehacientemente que, con el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT) y su Centro Cardiovascular, la Republica Dominicana no tiene absolutamente nada que envidiarle a ningún otro país del mundo, por grande que sea. Con un equipo médico altamente especializado en todos sus quehaceres, dotados de los mejores recursos técnicos; un personal de apoyo de extraordinaria eficiencia y una administración que no escatima recursos para cumplir servicios de salud de primerísima calidad, podemos proclamar, como lo hago, que este es un verdadero motivo de orgullo nacional.