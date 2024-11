Ya no hegemoniza a América Latina, donde tres gobiernos son más o menos socialistas. Se ha distanciado de Europa Occidental, y en la Oriental no le hacen el mínimo caso. China es ya simplemente un espacio de muy beneficiosas inversiones. De África no le interesa prácticamente nada. Para ellos Medio Oriente es un dolor de cabeza sin remedio. Ucrania, con o sin misiles made in USA, es de hegemonía estrictamente rusa. No hay un solo soldado yanqui disparando fuera de Estados Unidos. ..(Todo esto lo sabe Donald Trump, jefe de un imperio en plena decadencia, cuya única preocupación son los incontrolables inmigrantes ilegales).