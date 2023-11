A los jefes de la prensa escrita; a los hablantines de la radio y la televisión y a todos los que se expresen públicamente, hombre o mujer, culto o analfabeta: deben saber (si es que no lo saben o pretenden ignorarlo) que todo aquel que haya presidido esta república y ya no la presida, no es “presidente” (como se refieren a Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía), sino “expresidente”; como también deben saber que el principal estadio de beisbol de Santo Domingo se denomina simplemente “Juan Marichal”, y no “Quisqueya Juan Marichal”…(Sé que no me van a hacer caso, pero quede constancia de mi protesta ante estos vergonzosos absurdos).