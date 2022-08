Marileidy Paulino fue noticia y no necesariamente por su rendimiento en la pista, donde ha puesto en alto el nombre del país.



Ha sido la dominicana más destacada en el deporte olímpico en los últimos dos años.



La velocista dijo que desde los Juegos de Tokio no recibe el apoyo ni del Comité Olímpico Dominicana (COD) ni del Ministerio de Deportes (Miderec). Señaló claramente, en la sede del COD, que no obtenía el respaldo que se merece.



Si alguien puede reclamar mejores condiciones, es precisamente ella por el rango que ha alcanzado y veo bien que asuma ese rol. Mi única sugerencia es que no lo individualice para que la narrativa no se torne en su contra con una etiqueta de egoísmo.



Por eso entiendo que una de sus mayores batallas debe ser que se repare la pista de atletismo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que lleva largos meses fuera de servicio debido a fuertes daños. Paulino ha expresado lo poco que le agrada el tener que ir a Bayaguana. Sin dudas que la entiendo.



Miderec informó que el proceso para volver a poner el “chevrón” en óptimas condiciones está en camino. Mientras más pronto mejor, sin que se deje de cumplir con la ley.



Entiendo el desaliento de Paulino por esta situación y albergo la esperanza de que todos los atletas reciban siempre lo mejor. Bajo motivo alguno tildo los incentivos actuales como inservibles, pero hay que pujar para que las condiciones de todos siempre se encaminen hacia arriba en la tabla de calidad y nunca hacia el despeñadero.



Pude escuchar la respuesta del ministro Francisco Camacho a Marileidy Paulino. Lo vi muy enérgico cuando pienso que pudo ser más diplomático y gestionar un encuentro con ella para explicarle los detalles que probablemente desconozca, pero también para que ella se sienta escuchada.



La altura de su cargo es para entenderse con quienes están en los niveles bajos. Es mejor un diálogo para echarle agua al vinagre que un lleva y trae que solo aumenta el agrio.



Esperemos que se produzca el encuentro y se le siga proporcionando más y más a nuestros héroes deportivos.