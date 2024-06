El problema real del país no se relaciona tan sólo con la economía. Se refiere más bien a la actitud a asumir como nación ante los retos del porvenir y los conflictos futuros. La obligación consiste en evitar a toda costa que las posiciones extremas secuestren el debate de los temas trascendentales. La manera irresponsable con que esos asuntos se ventilan a nivel de algunos medios de comunicación electrónicos y en las redes conduce a un laberinto del que resultaría muy difícil salir, si el país se deja arrastrar sin oponer resistencia alguna.



En los períodos difíciles, los ánimos suelen exacerbarse. Las pasiones anulan toda posibilidad de análisis objetivo sobre la realidad existente. El peligro es obvio. En situaciones tales las posiciones radicales se imponen y la moderación no encuentra espacio para expresarse. Con inusitada frecuencia vivimos en el país esas experiencias. Pero ahora que los desafíos parecen elevarse por encima de nuestras posibilidades, la moderación debe imponerse a fin de impedir que las aguas desbordadas inunden la discusión y ahoguen las oportunidades que el futuro nos depara. Entiendo que es muy fácil caer en la tentación de la superficialidad, pues esta no demanda esfuerzo alguno. Sin embargo, sus consecuencias son funestas.



La moderación a la que me refiero no se relaciona con posiciones ideológicas o políticas. Por el contrario, se sitúa bien lejos de estas para proveerse de la prudencia indispensable para entender cuándo el debate de un tema fundamental se descarrila y toma el camino equivocado. Los calores tropicales y el temperamento ibérico que brota de nuestro interior en circunstancias difíciles, no hacen fácil la tarea de permitir que la moderación suplante el fanatismo. Pero tenemos la obligación, moral sobre todo, de imponerla como una norma en las discusiones nacionales.